Сын Кучука вошел в тренерский штаб «Руха»
Алексей Кучук, сын главного тренера «Руха» Леонида Кучука, вошел в тренерский штаб отца. Наставник львовян рассказал о его функциях пресс-службе клуба.
Функции у Алексея Кучука будут такие, как и во всех тренеров: готовить команду к следующим поединкам. В частности, и готовить игроков индивидуально и тактически на весь чемпионат. Полномочия в тренерском штабе мы не разделяем. Алексей Кучук будет отвечать за то, что предложит главный тренер.
Конечно, у него новые эмоции, новые ощущения. Такую академию мало кто видел. Примерно то же чувствовал и я, когда вернулся в команду. Благодарен людям, которые нас сюда пригласили.
Готовим команду к очередному непростому матчу. В чемпионате нет слабых соперников. Все команды подходят дисциплинированно и сосредоточенно. Тем более, это старт чемпионата. Никто не хочет терять очки. В каждом матче игрокам нужно доказывать себе, тренерам и сопернику, на что ты способен, учитывать все нюансы и ошибки с прошлых встреч.
Кучук после назначения в «Рух» заявил, что прошел через болото и вернулся в родной дом.
Комментарии 0