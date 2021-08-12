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Сын Кучука вошел в тренерский штаб «Руха»

Стали известны функции молодого специалиста
Футбол Украинская Премьер-лига
14:56
Сын Кучука вошел в тренерский штаб «Руха»
Алексей Кучук / Фото - Рух Львов

Алексей Кучук, сын главного тренера «Руха» Леонида Кучука, вошел в тренерский штаб отца. Наставник львовян рассказал о его функциях пресс-службе клуба.

Функции у Алексея Кучука будут такие, как и во всех тренеров: готовить команду к следующим поединкам. В частности, и готовить игроков индивидуально и тактически на весь чемпионат. Полномочия в тренерском штабе мы не разделяем. Алексей Кучук будет отвечать за то, что предложит главный тренер.

Конечно, у него новые эмоции, новые ощущения. Такую академию мало кто видел. Примерно то же чувствовал и я, когда вернулся в команду. Благодарен людям, которые нас сюда пригласили.

Готовим команду к очередному непростому матчу. В чемпионате нет слабых соперников. Все команды подходят дисциплинированно и сосредоточенно. Тем более, это старт чемпионата. Никто не хочет терять очки. В каждом матче игрокам нужно доказывать себе, тренерам и сопернику, на что ты способен, учитывать все нюансы и ошибки с прошлых встреч.

Кучук после назначения в «Рух» заявил, что прошел через болото и вернулся в родной дом.

Сергей Стаднюк
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Рух Леонид Кучук

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