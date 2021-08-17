Сын легендарного форварда может стать одноклубником Яремчука

18-летний игрок проходит просмотр в «Бенфике»

Этьен Это'О / Фото - Sport.es

Нападающий сборной Камеруна U-20 Этьен Это'О близок к переходу в «Бенфику». Об этом сообщает Record.

По информации источника, сын легендарного форварда «Барселоны» и «Интера» Самуэля Это'О проходит просмотр в португальском клубе. Но тренерский штаб «орлов» пока не определился, нужен ли команде 18-летний игрок.

Нынешним клубом футболиста является «Реал Овьедо». За сборную до 20 лет он провел 10 матчей, отличившись двумя голами и результативными передачами.

Ранее нападающий «Бенфики» Роман Яремчук вошел в команду второго тура чемпионата Португалии.