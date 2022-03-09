Шевченко – о нападении россии: «Города бомбят, убивают детей и стариков – это кошмар, от которого я хочу проснуться»
Сын Шевченко привел на протест против импорта российской нефти своих одноклассников
Семья великого футболиста помогает Украине
Андрей Шевченко с сыновьями / Фото: Twitter
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил в своем Instagram, что его сын привел своих одноклассников на протест против импорта российской нефти в Британии.
Ранее Шевченко заявил, что намерен вернуться в Украину из-за агрессии россии.
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