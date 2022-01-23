Сын Шевченко в будущем может играть за сборную Польши

У украинского специалиста есть несколько косвенных причин возглавить команду

Шевченко с сыном Кристианом / Фото - Instagram

У украинского специалиста Андрея Шевченко есть несколько непрямых причин, чтобы принять решение возглавить сборную Польши. Об этом сообщает местное издание Sportowe Fakty.

По информации источника, на процесс может повлиять возможность сына тренера Кристиана в будущем играть за «Кадру». Дело в том, что у жены Шевченко Кристен Пазик есть польские корни.

Помимо этого отмечается, что сборная Польши в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 сыграет против России. У экс-наставника Украины есть мотивация победить принципиального соперника.

Также президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша говорит на русском языке. Это делает Шевченко приоритетным вариантом.

Напомним, новый главный тренер сборной Польши будет объявлен 31 января.