Сын Шевченко в будущем может играть за сборную Польши

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняВсе украинцы в рейтингах топовых боксерских организаций. IBF, WBC, WBO, WBA – где и на каких позициях
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 1
Сегодня 16
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (10 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Окончен
17:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Окончен
17:00 Лидс - Ньюкасл 0:1 Окончен
19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Брест - Лилль 2:0 Окончен
22:00 Ланс - Марсель 0:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Интер - Венеция 2:1 Окончен
21:45 Лацио - Аталанта 0:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Севилья - Сельта 2:2 Окончен
22:00 Атлетико - Валенсия 3:2 Окончен
Футбол (1 событие из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Ницца 0:1 2-й тайм
Футбол (16 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Арсенал - Бернли -:- Запланирован
16:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль -:- Запланирован
16:00 Лестер - Брайтон -:- Запланирован
18:30 Челси - Тоттенхэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Ницца 0:1 2-й тайм
16:00 Бордо - Страсбур -:- Запланирован
18:05 Монпелье - Монако -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Вольфсбург -:- Запланирован
18:30 Герта - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Сампдория -:- Запланирован
16:00 Наполи - Салернитана -:- Запланирован
19:00 Эмполи - Рома -:- Запланирован
21:45 Милан - Ювентус -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Реал - Эльче -:- Запланирован
22:00 Алавес - Барселона -:- Запланирован
нет важных матчей

Сын Шевченко в будущем может играть за сборную Польши

У украинского специалиста есть несколько косвенных причин возглавить команду
Футбол Украинские легионеры
13:47
Сын Шевченко в будущем может играть за сборную Польши
Шевченко с сыном Кристианом / Фото - Instagram

У украинского специалиста Андрея Шевченко есть несколько непрямых причин, чтобы принять решение возглавить сборную Польши. Об этом сообщает местное издание Sportowe Fakty.

По информации источника, на процесс может повлиять возможность сына тренера Кристиана в будущем играть за «Кадру». Дело в том, что у жены Шевченко Кристен Пазик есть польские корни.

Помимо этого отмечается, что сборная Польши в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 сыграет против России. У экс-наставника Украины есть мотивация победить принципиального соперника.

Также президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша говорит на русском языке. Это делает Шевченко приоритетным вариантом.

Напомним, новый главный тренер сборной Польши будет объявлен 31 января.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Андрей Шевченко сборная Польши (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Шевченко – главный кандидат на пост тренера сборной Польши. Известно, когда объявят нового наставника
Шевченко – главный кандидат на пост тренера сборной Польши. Известно, когда объявят нового наставника
Футбол Украинские легионеры
04:05
Экс-глава федерации футбола Польши: «Шевченко бы нам подошел»
Экс-глава федерации футбола Польши: «Шевченко бы нам подошел»
Футбол В Европе
21 января 21:55
Полузащитник сборной Украины: «Ничего от Шевченко для себя я вынести не смог»
Полузащитник сборной Украины: «Ничего от Шевченко для себя я вынести не смог»
Футбол Сборная Украины
20 января 18:11
1
Сборная Польши отказалась от приглашения Шевченко, узнав его запросы
Сборная Польши отказалась от приглашения Шевченко, узнав его запросы
Футбол В Европе
20 января 09:10
Стало известно, кто возглавил «Дженоа» после Шевченко
Стало известно, кто возглавил «Дженоа» после Шевченко
Футбол Серия А (Италия)
20 января 08:58
Шевченко отказал турецкому гранду перед увольнением из «Дженоа»
Шевченко отказал турецкому гранду перед увольнением из «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
19 января 10:40

Новости: Футбол

Попов рассказал, у кого в команде самое простое и элитное авто
Попов рассказал, у кого в команде самое простое и элитное авто
Украинская Премьер-лига
15:14
Рыбак в конкуренцию Рыбке. «Металлист» подписал экс-голкипера «Зари»
Рыбак в конкуренцию Рыбке. «Металлист» подписал экс-голкипера «Зари»
Первая лига
14:55
Шаран: «Пока никто из новичков не получил контракт»
Шаран: «Пока никто из новичков не получил контракт»
Украинская Премьер-лига
14:41
Шелаев: «Шансы сборной Украины в противостоянии с Шотландией – 50 на 50»
Шелаев: «Шансы сборной Украины в противостоянии с Шотландией – 50 на 50»
Сборная Украины
14:34
Гвардиола: «Я бы хотел опережать «Ливерпуль» на 40 очков, но в январе это невозможно»
Гвардиола: «Я бы хотел опережать «Ливерпуль» на 40 очков, но в январе это невозможно»
Премьер-Лига (Англия)
14:17
Надеин раскрыл трансферную политику «Вереса»
Надеин раскрыл трансферную политику «Вереса»
Украинская Премьер-лига
14:09
«Минай» проиграл в первом матче под руководством Шарана
«Минай» проиграл в первом матче под руководством Шарана
Украинская Премьер-лига
13:50
Сын Шевченко в будущем может играть за сборную Польши
Сын Шевченко в будущем может играть за сборную Польши
Украинские легионеры
13:47
«Милан» близок к подписанию форвард «Црвены Звезды»
«Милан» близок к подписанию форвард «Црвены Звезды»
Серия А (Италия)
13:32
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Бокс Профессиональный бокс
22 января 13:45
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Бокс Профессиональный бокс
21 января 13:58
2
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости