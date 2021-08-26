Хавбек «Арсенала» снова будет играть в Италии
Сын Симеоне сменил клуб в Серии А
Джованни перешел из «Кальяри» в «Верону»
16:47
Джованни Симеоне / Фото: Football Italia
Форвард «Кальяри» Джованни Симеоне стал футболистом «Вероны», сообщает пресс-служба нового клуба нападающего.
Симеоне перешел в «Верону» на правах аренды на 1 сезон, летом «Верона» сможет выкупить 26-летнего форварда за 12 миллионов евро.
В прошлом сезоне в 33-х матчах за «Кальяри» Симеоне забил 6 мячей.
Джованни Симеоне является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Ранее Симеоне высказался о возможном возвращении Антуана Гризманна в «Атлетико».
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