Миколенко: «Когда все согласовали с «Эвертоном» я, наверное, минут 30 плакал»
«Сынок, мне не смешно». Миколенко вспомнил события известного видео
Андрей Шевченко объяснил молодому защитнику, что к матчу нужно готовиться серьезно
16:50
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вспомнил события известного видео, где уже экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко адресовал ему фразу «сынок, мне не смешно».
Еще раз повторюсь, я не смеялся тогда. Я смеялся перед тренировкой, но в тот момент я не смеялся. Обычно, когда я смеюсь, я хотя бы головой машу. Если на видео посмотреть, я там максимум улыбался.
Но я всегда улыбаюсь. Андрей Николаевич просто передернул меня и объяснил, что к этой игре нужно готовиться максимально серьезно. Конечно, я очень испугался. Но уже минут через 15 мы нормально говорили, все было хорошо.
Напомним, в следующем матче сборная Украины сенсационно переиграла Испанию (1:0).
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