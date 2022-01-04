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«Сынок, мне не смешно». Миколенко вспомнил события известного видео

Андрей Шевченко объяснил молодому защитнику, что к матчу нужно готовиться серьезно
Футбол Сборная Украины
16:50
«Сынок, мне не смешно». Миколенко вспомнил события известного видео
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вспомнил события известного видео, где уже экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко адресовал ему фразу «сынок, мне не смешно».

Еще раз повторюсь, я не смеялся тогда. Я смеялся перед тренировкой, но в тот момент я не смеялся. Обычно, когда я смеюсь, я хотя бы головой машу. Если на видео посмотреть, я там максимум улыбался.

Но я всегда улыбаюсь. Андрей Николаевич просто передернул меня и объяснил, что к этой игре нужно готовиться максимально серьезно. Конечно, я очень испугался. Но уже минут через 15 мы нормально говорили, все было хорошо.

Напомним, в следующем матче сборная Украины сенсационно переиграла Испанию (1:0).

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Виталий Миколенко Андрей Шевченко

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