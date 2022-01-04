«Сынок, мне не смешно». Миколенко вспомнил события известного видео

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вспомнил события известного видео, где уже экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко адресовал ему фразу «сынок, мне не смешно».

Но я всегда улыбаюсь. Андрей Николаевич просто передернул меня и объяснил, что к этой игре нужно готовиться максимально серьезно. Конечно, я очень испугался. Но уже минут через 15 мы нормально говорили, все было хорошо.