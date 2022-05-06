«Так, бл*, прийшов з калашем і вимагав суп». Як Мілевський за день перетворився з волонтера в мародера

Співачка Астаф’єва розкрила інформацію, що виставляє Артема з не кращого боку

Фото: Instagram Співачка та модель Дарія Астаф’єва розповіла в інтерв’ю ISLND TV ситуацію, яка сталася під час її волонтерської роботи в ресторані:

Бл*, п***єц. Він залишився в Києві, але з ним сталася сутичка, коли він приходив і вимагав суп. Один із наших волонтерів сказав: «Знаєш, у тебе на бухло є гроші, а за суп не можеш заплатити? Ці гроші ми витрачаємо на закупівлю продуктів». Тобто він забрав у дітей з «Охматдиту» або у військових цих шість порцій і вимагає: «Видайте мені суп!» Я вже не стрималася вийшла й кажу: «Я думаю, ти можеш знайти час і піти приготувати собі і своїм друзям суп, з якими ти відпочивав вночі». І він перестав ходити. Мені дуже соромно за таких людей, які не можуть дати раду собі та своїм друзям. При тому, що багато людей, які не можуть воювати, йдуть і захищають нас... Вони, розумієш... Там по перегару чути, наскільки людині не до війни. Екс-форвард «Динамо» Артем Мілевський у своїй манері відреагував в Instagram на питання щодо супу: Так, бля, з калашем прийшов і вимагав суп) Блін це навіть … Навіть не хочу про це говорити. Український збірник знов виставив себе гівном, сказавши, що вперше 9 травня відсвяткує без «слава бандері».

Олег Шумейко-младший