Так и не выиграет ЛЧ. Буффон вернется в «Парму» спустя 20 лет

Ветеран заканчивает с топ-футболом

Джанлуиджи Буффон / фото - beIN Sport

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который ранее заявил, что уходит из «старой синьоры», может вернуться в родную «Парму», сообщает инсайдер Fabrizio Romano.

43-летний вратарь может вернуться в клуб, с которого и начиналась его профессиональная карьера. Итальянец выступал за «крестоносцев» с 1995 по 2001, пока не перешел в «Ювентус», став самым дорогим вратарем в истории на тот момент.

По результатам минувшего сезона, «Парма» заняла последнее место в таблице и вылетела в Серию Б.

Но для Буффона не впервой будет возвращать команду в высшую лигу: после коррупционного скандала «кальчополи», «Ювентус» вместе с Буффоном были отправлены во второй дивизион, откуда «зебрам» пришлось своими силами выбираться обратно в Серию А.

Напомним, Буффон отказался от перехода в «Барселону».