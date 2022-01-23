«Так не делается». Директор «Александрии» – о скандальном увольнении Шевченко

Андрей Шевченко / Фото - Getty Images

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев раскритиковал в эфире Футбол NEWS решение руководства «Дженоа» уволить Андрея Шевченко с должности главного тренера команды. Также босс «горожан» привел в пример наставника Юрия Гуру.

Команды строятся и формируются как минимум сезон. Нужно сыграться, донести и дойти до того, что хочет главный тренер.

Я вижу, что есть прогресс, а команда помалу начинает играть в то, что хочет Юрий Гура. Он хочет больше в атаку играть, через пас, но к этому нужно прийти. Это не делается в один момент. Думаю, у него все выйдет.