Сын Шевченко в будущем может играть за сборную Польши
«Так не делается». Директор «Александрии» – о скандальном увольнении Шевченко
Специалисту в «Дженоа» даже не дали вписать в рисунок игры зимние трансферы
15:36
Андрей Шевченко / Фото - Getty Images
Директор «Александрии» Дмитрий Китаев раскритиковал в эфире Футбол NEWS решение руководства «Дженоа» уволить Андрея Шевченко с должности главного тренера команды. Также босс «горожан» привел в пример наставника Юрия Гуру.
Мне кажется, что полгода – это слишком мало времени, чтобы оценивать работу тренера. Читаю новости о Шевченко, который отработал совсем мало времени, и надо его менять – так не делается.
Команды строятся и формируются как минимум сезон. Нужно сыграться, донести и дойти до того, что хочет главный тренер.
Я вижу, что есть прогресс, а команда помалу начинает играть в то, что хочет Юрий Гура. Он хочет больше в атаку играть, через пас, но к этому нужно прийти. Это не делается в один момент. Думаю, у него все выйдет.
Ранее сообщалось, что Шевченко – главный кандидат на пост тренера сборной Польши.
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