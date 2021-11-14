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«Так происходит, когда боишься». Карпин – об упущенной прямой путевке на чемпионат мира

Хорватия дожала соперника в матче за первое место в группе
Футбол Чемпионат мира по футболу
19:17
«Так происходит, когда боишься». Карпин – об упущенной прямой путевке на чемпионат мира
Валерий Карпин / Фото - РФС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился в эфире Матч ТВ мыслями после поражение в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Хорватии (0:1).

Самое ли обидное поражение в тренерской карьере? Ну, думаю, что да. Но я думаю, что оно и заслуженное. Расстроены, как еще оценить эмоциональное состояние?

Естественно, все зависело от нас. Поэтому поражение обидное, может быть. Но так как оно заслуженное, оно менее обидно.

Когда ты ни одного момента не создал, боишься... закрываешься от мяча, контригру не хочешь навязывать никакую, контригру с мячом, я имею в виду, то в конце концов так и происходит.

Дождь был для двух команд. Во втором тайме поле залило, да. Но в первом тайме можно и нужно было играть в футбол, хотеть получать мяч, хотеть, не знаю, хотя бы заставлять хорватов бегать без мяча хоть чуть-чуть. Мы этого не сделали, отсюда все проблемы. Сто процентов что-то из области психологии.

Отметим, что сборная России пропустила вперед себя Хорватию в группе H и упустила прямую путевку на мундиаль.

Сергей Стаднюк
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сборная России (футбол) сборная Хорватии (футбол)

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