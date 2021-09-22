«Такими темпами скоро вернусь в «Сантос». Пеле рассказал о своем восстановлении

«Королю футбола» недавно удалили опухоль

Пеле / фото - Sky Sports

Легендарный экс-футболист Пеле на своей странице в Instagram рассказал, как проходит его восстановление после операции по удалению опухоли:

«Друзья, отправляю вам видео, которое сняла моя жена, чтобы поделиться с вами своей радостью. Я окружен лаской и заботой, чтобы чувствовать себя немного лучше с каждым днём. Если буду так заниматься на велотренажёре, скоро вернусь в «Сантос», как думаете?»

Ранее стало известно, что бразильца перевели в отделение интенсивной терапии. 3-х кратный победитель ЧМ также рассказал, как он себя чувствует после операции.