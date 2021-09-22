Пеле: «Сейчас я праздную каждый новый день»
«Такими темпами скоро вернусь в «Сантос». Пеле рассказал о своем восстановлении
«Королю футбола» недавно удалили опухоль
Пеле / фото - Sky Sports
Легендарный экс-футболист Пеле на своей странице в Instagram рассказал, как проходит его восстановление после операции по удалению опухоли:
«Друзья, отправляю вам видео, которое сняла моя жена, чтобы поделиться с вами своей радостью.
Я окружен лаской и заботой, чтобы чувствовать себя немного лучше с каждым днём. Если буду так заниматься на велотренажёре, скоро вернусь в «Сантос», как думаете?»
Ранее стало известно, что бразильца перевели в отделение интенсивной терапии. 3-х кратный победитель ЧМ также рассказал, как он себя чувствует после операции.
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