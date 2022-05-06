Малиновський допоміг «Аталанті» не програти у матчі з «Салернітаною»
Такий і їсти шкода. Малиновському на День народження спекли дивовижний торт – булава та прапор України
4 травня півзахиснику «Аталанти» і збірної України виповнилося 28 років
15:59
Фото: Getty Images
4 травня хавбеку збірної «Аталанти» та збірної України Руслану Малиновському виповнилося 28 років.
В Бергамо один з місцевих кондитерів зробив для футболіста дивовижний подарунок – торт в кольорах українського прапору та гігантською шоколадною булавою:
Торт на День народження не тільки великого футболіста, а й людини з великим серцем.
Там український прапор і булава 2 кг шоколаду. Булава – символ влади та атрибут українського гетьмана.
З початку російського вторгнення в Україну Руслан та його дружина зробили все можливе, щоб допомогти українському народові.
Слава Україні! Героям слава!
Нагадаємо, що в останньому матчі гольова передача Малиновського дозволила «Аталанті» набрати очки.
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