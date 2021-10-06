Такое не забивают даже в АПЛ! Сумасшедший гол из Второй лиги

Ищенко промазал, Кожанов забил

фото - ФК Карпаты

В матче 11-го тура Второй лиги львовские «Карпаты» принимали на своем поле «Левый берег».

Хозяева смогли одержать победу с комфортным счетом 2:0.

Особенно ярким получился второй гол львовян. Защитник гостей Николай Ищенко на втором этаже махнул головой мимо мяча, чем удачно воспользовался хавбек «Карпат» Денис Кожанов, отправив круглого в сетку с невообразимого расстояния.

Также во время игры забавный эпизод произошел на трибунах – болельщики хозяев решили устроить барбекю и пожарили сосиски на мангале прямо во время матча.