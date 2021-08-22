Такое вообще бывает? Вице-президент «Ювентуса» заявил, что Роналду не в лучшей форме

В СМИ уже поползли слухи о бегстве португальца из Турина

Криштиану Роналду / фото - Twitter

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о причинах, по которым Криштиану Роналду начал игру с «Унидезе» со скамейки запасных. Слова чешского функционера приводит журналист Фабрицио Романо.

«Не стоит создавать сенсации там, где их нет. Это решение было принято совместно с игроком. Очевидно, что на старте сезона он не в лучшей форме. Тренер хочет задействовать сильнейший на текущий момент стартовый состав. Например, Джорджо Кьеллини сегодня тоже остался в запасе. Я с полной уверенностью могу подтвердить, что он останется в «Ювентусе» на этот сезон».

Ранее СМИ связали решение оставить португальца в запасе с его желанием покинуть Турин. Футболист недавно опубликовал опровержение слухов о его попытках уйти из клуба.

Напомним, Роналду и Лионель Месси не попали в тройку кандидатов на приз UEFA лучшему игроку сезона.