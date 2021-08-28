Зинченко получил вторую среди самых низких оценок «Сити» в матче с «Арсеналом»
Такого не было даже при Венгере. «Арсенал» впервые за 67 лет проиграл три стартовых матча подряд
Лондонцы неудачно начал сезон
17:46
Фото: Sky Sports
«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в 3-м туре АПЛ.
Таким образом, лондонцы проиграли три стартовых матча подряд. Такое случилось впервые за 67 лет, сообщает Opta.
В последний раз «Арсенал» проиграл три первых матча АПЛ еще в сезоне-1954/55. Также лондонцы не смогли забить ни в одном из этих матчей.
На данный момент «Арсенал» идет 20-м в таблице АПЛ.
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