Такого не было даже при Венгере. «Арсенал» впервые за 67 лет проиграл три стартовых матча подряд

Лондонцы неудачно начал сезон

Фото: Sky Sports

«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в 3-м туре АПЛ.

Таким образом, лондонцы проиграли три стартовых матча подряд. Такое случилось впервые за 67 лет, сообщает Opta.

В последний раз «Арсенал» проиграл три первых матча АПЛ еще в сезоне-1954/55. Также лондонцы не смогли забить ни в одном из этих матчей.

На данный момент «Арсенал» идет 20-м в таблице АПЛ.