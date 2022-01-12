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Талант «Динамо» раскрыл идею оригинального празднования разгрома «Барселоны»
Киевляне разнесли именитый клуб в матче Юношеской лиги UEFA
12:58
Назар Волошин / Фото - ФК Динамо Киев
Вингер «Динамо» U-19 Назар Волошин объяснил в интервью TalenteDor идею необычного празднования победы в матче Юношеской лиги UEFA против «Барселоны» (4:1).
Мы купили маски на Хэллоуин. А перед игрой с «Барсой» нам пришла в голову идея отпраздновать таким образом. Спустя время это уже стало трендом.
Также Волошин сравнил свой стиль игры с Неймаром.
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