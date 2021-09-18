Талантливый вингер «Челси» не хочет выступать за сборную Англии

Хадсон-Одои склоняется к другому выбору

Каллум Хадсон-Одои / Фото: Getty Images

Вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои намерен сменить спортивное гражданство, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 20-летний хавбек принял решение выступать за сборную Ганы. Хадсон-Одои имеет двойное гражданство: Англии и Ганы.

Но игроку не нравится, что Гарет Саутгейт не дает ему шанса в основной команде. Хадсон-Одои еще имеет право сменить национальную сборную, так как не был заиграл за основную команду Англии, а лишь вызывался в молодежную сборную.

В нынешнем сезоне Хадсон-Одои провел за «Челси» 1 матч. В 5-м туре АПЛ «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом».

Онлайн трансляция матча «Тоттенхэм» – «Челси».