Вингер «Челси» пропустит матч с «Тоттенхэмом»
Талантливый вингер «Челси» не хочет выступать за сборную Англии
Хадсон-Одои склоняется к другому выбору
12:25
Каллум Хадсон-Одои / Фото: Getty Images
Вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои намерен сменить спортивное гражданство, сообщает Daily Mail.
По информации источника, 20-летний хавбек принял решение выступать за сборную Ганы. Хадсон-Одои имеет двойное гражданство: Англии и Ганы.
Но игроку не нравится, что Гарет Саутгейт не дает ему шанса в основной команде. Хадсон-Одои еще имеет право сменить национальную сборную, так как не был заиграл за основную команду Англии, а лишь вызывался в молодежную сборную.
В нынешнем сезоне Хадсон-Одои провел за «Челси» 1 матч. В 5-м туре АПЛ «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом».
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