«Шахтер» ближе всех к приобретению игрока «Гремио»
«Тальерес» назвал сумму за защитника, которым интересуется «Шахтер»
Инкапиэ может оказаться в УПЛ
Пьеро Инкапиэ / Фото: Transfermarkt
Центральный защитник сборной Эквадора и «Тальереса» Пьеро Инкапиэ может оказаться в «Шахтере», сообщает CalcioNapoli24.
По информации источника, клуб хочет выручить за 19-летнего игрока не менее 7-8 миллионов евро.
По данным Transfermarkt, Инкапиэ стоит 5 миллионов евро. Игроком также интересуется «Наполи».
Напомним, Инкапиэ вместе со сборной Эквадора дошел до 1/4 финала Копа Америка.
Комментарии 0