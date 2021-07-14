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«Тальерес» назвал сумму за защитника, которым интересуется «Шахтер»

Инкапиэ может оказаться в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
17:59
«Тальерес» назвал сумму за защитника, которым интересуется «Шахтер»
Пьеро Инкапиэ / Фото: Transfermarkt

Центральный защитник сборной Эквадора и «Тальереса» Пьеро Инкапиэ может оказаться в «Шахтере», сообщает CalcioNapoli24.

По информации источника, клуб хочет выручить за 19-летнего игрока не менее 7-8 миллионов евро.

По данным Transfermarkt, Инкапиэ стоит 5 миллионов евро. Игроком также интересуется «Наполи».

Напомним, Инкапиэ вместе со сборной Эквадора дошел до 1/4 финала Копа Америка.

Петр Приходько
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