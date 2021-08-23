Шевченко посетил тренировку «Шахтера»
Танковский: «Де Дзерби ставил меня не опорником, а под нападающим»
Хавбек перебрался в Первую лигу
Вячеслав Танковский / фото - football24
Полузащитник «Металлиста» Вячеслав Танковский рассказал, почему ему пришлось уйти из «Шахтера» этим летом:
«С первой же тренировки на протяжении двух дней меня ставили не на мою привычную позицию опорного полузащитника, а под нападающим. Поэтому и возникли сомнения. Если бы я действовал на своем прежнем месте, то думаю, все было бы намного лучше».
С Де Дзерби общались?
«Да, общался. Все во время сборов вроде было хорошо, и отзывы имел хорошие. Однако руководство «Шахтера» решило именно так, как есть».
Итальянский специалист всех кандидатов просматривал с пристрастием или для галочки?
«Он очень тщательно смотрел, так как специалист скрупулезный. На каждой тренировке Де Дзерби концентрация у футболистов должна быть стопроцентная. Никому нельзя быть расслабленным. Думаю, что это очень хорошо для «Шахтера».
Хавбек провел два года в «Мариуполе» в аренде и отправился этим летом на сборы с «Шахтером». Но «горняки» решили не вносить игрока в заявку на сезон, и он был вынужден сменить место клубной прописки.
Напомним, серьезную травму получил голкипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин.
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