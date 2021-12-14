Танцующий с «волками». Коваленко – в топ-3 лучших игроков «Специи» в матче с «Ромой»

Украинец провел на поле 53 минуты

Виктор Коваленко / фото - AC Spezia

В матче 17-го тура Серии А «Специя» уступила «Роме» (0:2).

Авторитетный портал SofaScore назвал оценки за эту встречу.

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко попал в тройку лучших игроков своей команды, получив 6,9 баллов. Хавбек провел на поле 53 минуты и не отметился результативными действиями.

Оценка больше чем у украинца, только у форварда Рея Маная (7,0) и Димитриса Николау (8,1).

Лучшим же игроком встречи был признан защитник «волков» Ибаньес, забивший второй гол римлян во встрече.

Ранее Коваленко рассказал, кто убедил его уйти в аренду в «Специю».