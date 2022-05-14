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Тарас Михалик особисто привіз гуманітарну допомогу для дітей Краматорську

Колишньому футболісту допомагав один з гравців «Волині»
Футбол В Украине
17:53
Тарас Михалик особисто привіз гуманітарну допомогу для дітей Краматорську

Тренер «Волині» та екс-гравець збірної України, київського «Динамо» та московського «Локомотиву» Тарас Михалик доставив гуманітарну допомогу у Краматорськ.

Разом з Михаликом гуманітарну допомогу допоміг доставити півзахисник «Волині» Олександр Кучеренко.

Михалик та Кучеренко привезли харчі та предмети першої необхідності для дітей старого міста та в одне із хірургічних відділень лікарні.


Також відомо, що Зазначається, що допомогу від Михалика та Кучеренка прийняв футбольний тренер Максим Крилевський, який після початку війни активно займається волонтерством.

Источник: footboom.com Карен Агабекян
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