Тассотти: «По характеру Шевченко похож на Пиоли и Анчелотти»

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Ассистент главного тренера «Дженоа» Мауро Тассотти рассказал tuttomercatoweb о характере Андрея Шевченко, сравнив его с другими наставниками.

У Шевы такой же характер, он не похож на Гаттузо. Он спокойный человек, который сперва думает, а потом уже говорит. Мы вряд ли увидим, как он высказывает недовольство за пределами поля. Это может случится со мной, но не с ним.

Его не так легко расстроить. Он очень хотел тренировать клуб после своей работы со сборной Украины. Это совсем другой опыт, он сразу согласился возглавить «Дженоа».