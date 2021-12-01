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Тассотти: «По характеру Шевченко похож на Пиоли и Анчелотти»

Украинец сразу же согласился возглавить «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
18:17
Тассотти: «По характеру Шевченко похож на Пиоли и Анчелотти»
Фото: УАФ

Ассистент главного тренера «Дженоа» Мауро Тассотти рассказал tuttomercatoweb о характере Андрея Шевченко, сравнив его с другими наставниками.

«Пиоли и Анчелотти действительно похожи. По характеру – это два спокойных тренера, которые обращаются к команде сдержанно, анализируя все как следует, даже после поражений.

У Шевы такой же характер, он не похож на Гаттузо. Он спокойный человек, который сперва думает, а потом уже говорит. Мы вряд ли увидим, как он высказывает недовольство за пределами поля. Это может случится со мной, но не с ним.

Его не так легко расстроить. Он очень хотел тренировать клуб после своей работы со сборной Украины. Это совсем другой опыт, он сразу согласился возглавить «Дженоа».


Шевченко сегодня сыграет со своей командой против «Милана».

Онлайн трансляция «Дженоа» – «Милан».

 

Андрей Усмонов
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Андрей Шевченко Милан Мауро Тассотти Дженоа

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