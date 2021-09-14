«Таврия» уволила Пучкова

Тренер возглавил команду четыре месяца назад

Фото: ФК Таврия

«Таврия» осталась без главного тренера.

Клуб уволил с поста наставника Сергея Пучкова. Руководство клуба недовольно результатами команды на старте сезона Второй лиги.

У Пучкова стояла задача вывести команду в Первую лигу, с которой тренер не справлялся. Он возглавил команду в начале июня.

«Таврия» идет 12-й в таблице Второй лиги.

Пучков уже тренировал команду с 2008 по 2010-й годы в УПЛ.