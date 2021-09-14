Тренер «Таврии»: «Когда вернут Крым, тогда и поеду туда»
«Таврия» уволила Пучкова
Тренер возглавил команду четыре месяца назад
08:41
Фото: ФК Таврия
«Таврия» осталась без главного тренера.
Клуб уволил с поста наставника Сергея Пучкова. Руководство клуба недовольно результатами команды на старте сезона Второй лиги.
У Пучкова стояла задача вывести команду в Первую лигу, с которой тренер не справлялся. Он возглавил команду в начале июня.
«Таврия» идет 12-й в таблице Второй лиги.
Пучков уже тренировал команду с 2008 по 2010-й годы в УПЛ.