Ярославский: «Челси» рассматривал Ярмоленко, Тайсона»
Тайсон может остаться в «Шахтере» еще на год
У вингера есть право продлить контракт в одностороннем порядке
Тайсон / Фото: ФК Шахтер
Вингер «Шахтера» Тайсон может остаться в донецком клубе еще на 1 год.
Известно, что у игрока есть возможность продления соглашения еще на 1 год в одностороннем порядке.
Но Тайсон, скорее всего, не будет использовать эту опцию, ведь хочет вернуться в бразильский «Интернасьонал».
Ранее экс-президент «Металлиста» Александр Ярославский заявил, что Тайсон мог оказаться в топ-клубе АПЛ.
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