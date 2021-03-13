Тайсон может остаться в «Шахтере» еще на год

Тайсон / Фото: ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Тайсон может остаться в донецком клубе еще на 1 год.

Известно, что у игрока есть возможность продления соглашения еще на 1 год в одностороннем порядке.

Но Тайсон, скорее всего, не будет использовать эту опцию, ведь хочет вернуться в бразильский «Интернасьонал».

Ранее экс-президент «Металлиста» Александр Ярославский заявил, что Тайсон мог оказаться в топ-клубе АПЛ.