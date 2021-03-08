Тайсон все еще не договорился с бразильским клубом

Тайсон / Фото: shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Тайсон пока не определился со своим будущим.

Игрок намерен вернуться в «Интернасьональ» летом, но не может договориться с бразильским клубом. Стороны не могу сойтись по зарплате.

Подтвердил остановку в переговорах и его агент в комментарии Revista Colorada.

Футболист был готов урезать свои финансовые аппетиты, но пока и это не помогает. Также у Тайсона будет предложение от «Шахтера» о продлении контракта.

Летом его нынешнее соглашение с «горняками» завершается.