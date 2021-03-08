Фонсека рассказал о состоянии Джеко перед матчем с «Шахтером»
Тайсон все еще не договорился с бразильским клубом
Полузащитник продолжает переговоры
Тайсон / Фото: shakhtar.com
Полузащитник «Шахтера» Тайсон пока не определился со своим будущим.
Игрок намерен вернуться в «Интернасьональ» летом, но не может договориться с бразильским клубом. Стороны не могу сойтись по зарплате.
Подтвердил остановку в переговорах и его агент в комментарии Revista Colorada.
Футболист был готов урезать свои финансовые аппетиты, но пока и это не помогает. Также у Тайсона будет предложение от «Шахтера» о продлении контракта.
Летом его нынешнее соглашение с «горняками» завершается.
Комментарии 0