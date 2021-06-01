Тебас: «Перес хочет, чтобы все вращалось вокруг больших клубов»

Хавьер Тебас / фото - Eurosport

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас рассказал AS о Суперлиге, о новых звездах в чемпионате, а также, дал прогноз на возвращение болельщиков на трибуны.

О санкциях в отношении клубов Суперлиги

Концепция не умерла. Перес хочет, чтобы все вращалось вокруг больших клубов, а остальные были для массовки, стояли на коленях.

Я думаю, что UEFA может исключить из Лиги чемпионов следующего сезона «Реал Мадрид» и «Барселону». Пока они не смогли зарегистрировать своё участие в ближайшем розыгрыше турнира».