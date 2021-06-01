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Тебас: «Перес хочет, чтобы все вращалось вокруг больших клубов»

Президент Ла Лиги снова раскритиковал Суперлигу
Футбол Примерa (Испания)
19:09
Тебас: «Перес хочет, чтобы все вращалось вокруг больших клубов»
Хавьер Тебас / фото - Eurosport

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас рассказал AS о Суперлиге, о новых звездах в чемпионате, а также, дал прогноз на возвращение болельщиков на трибуны.

О санкциях в отношении клубов Суперлиги

«Реал» и «Барселона» действуют на нервы европейскому футболу. Теперь упоминают о спасении футбола. Суперлига – давняя мечта Переса, это не связано с коронавирусом, как нас пытаются убедить.

Концепция не умерла. Перес хочет, чтобы все вращалось вокруг больших клубов, а остальные были для массовки, стояли на коленях.

Я думаю, что UEFA может исключить из Лиги чемпионов следующего сезона «Реал Мадрид» и «Барселону». Пока они не смогли зарегистрировать своё участие в ближайшем розыгрыше турнира».

О Мбаппе с Холандом

«У «Мадрида» есть все возможности подписать Мбаппе, но для этого им нужно продавать игроков, а начинать необходимо с Бэйла.

Мбаппе и Холанд в одной команде? Я считаю, что это невозможно».

О возвращении болельщиков на трибуны

«В августе мы надеемся принять решение о возвращении 60-70% болельщиков на трибуны».

Напомним, «Реал» вернет своего бывшего тренера.

Павел Харченко
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Теги

Хавьер Тебас Реал Мадрид (футбол) Барселона (футбол)

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