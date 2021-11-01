Календарь матчей «Динамо» в ноябре
«Тебе не стыдно, клоун?». Ассистент Луческу наехал на арбитра матча «Мариуполь» – «Динамо»
Романов не дал киевлянам выбежать в контратаку
Эмил Карас / Фото: ФК Динамо
Эмиль Карас, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, обратился с претензиями к арбитру матча против «Мариуполя» (3:2) Виталию Романову из-за того, что рефери не дал киевлянам провести контратаку на последней минуте встречи.
«Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить? Тебе не стыдно? Вся страна видит»
Видео момента с 1:14:20
«Динамо» выбегало в контратаку, у «Мариуполя» были пустые ворота. Арбитр добавил ко 2-му тайму 3 минуты, но завершил игру свистком на 92:54.
Ранее этого же арбитра вратарь «Динамо» Денис Бойко обозвал с матом.
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