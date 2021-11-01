«Тебе не стыдно, клоун?». Ассистент Луческу наехал на арбитра матча «Мариуполь» – «Динамо»

Романов не дал киевлянам выбежать в контратаку

Эмил Карас / Фото: ФК Динамо

Эмиль Карас, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, обратился с претензиями к арбитру матча против «Мариуполя» (3:2) Виталию Романову из-за того, что рефери не дал киевлянам провести контратаку на последней минуте встречи.

«Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить? Тебе не стыдно? Вся страна видит»

Видео момента с 1:14:20

«Динамо» выбегало в контратаку, у «Мариуполя» были пустые ворота. Арбитр добавил ко 2-му тайму 3 минуты, но завершил игру свистком на 92:54.

Ранее этого же арбитра вратарь «Динамо» Денис Бойко обозвал с матом.