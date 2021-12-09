Тедеско: «Не могу дождаться первых матчей во главе «Лейпцига»

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Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал Bild свое назначение в новую команду.

Конечно, имя Нагельсмана здесь часто встречается. У нас схожий взгляд на игру. Но у него свой стиль игры, у меня свой стиль.

«РБ Лейпциг» – инновационная организация с огромным потенциалом. До пандемии местный стадион всегда был полон. Это признак того, что людей сюда тянет.

Для меня очень важны эмоции, как и другие факторы. Какой состав, какая структура, насколько новаторский клуб. В этом плане клуб имеет 10 очков из 10 возможных».