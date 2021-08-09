Техдиректор «Генка» – о матче ЛЧ с «Шахтером»: «Бельгийские клубы уступают на этой стадии»

«Горняки» на шаг ближе к выходу, чем соперник

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Технический директор «Генка» Димитри Ди Конде поделился со Sporza ожиданиями от ответного квалификационного матча ЛЧ против донецкого «Шахтера»:

«Мы должны сыграть идеальный матч против «Шахтера». Предстоит встреча с очень хорошим соперником. Традиционно бельгийские клубы уступают на этой стадии. Но когда говорю с ребятами, у меня остается вера в успех».

Первый матч закончился победой «горняков» со счетом 1:2. Ответный матч состоится в Киеве уже завтра, 10 августа.

На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния. Начало матча – в 20:30.

Напомним, тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение команды в последнем матче.