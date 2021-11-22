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Телеэксперт: «УПЛ – больше цирк, чем футбол»

Метревели жестко высказался об арендах в чемпионате Украины
Футбол Украинская Премьер-лига
22 ноября 15:59
Телеэксперт: «УПЛ – больше цирк, чем футбол»
Михаил Метревели / Фото: Футбол 1/2/3

Футбольный эксперт Михаил Метревели в шоу «Великий футбол» высказался об арендах игроков в «Мариуполь» и «Черноморец».

«У нас больше цирк, чем футбол. Мы полтора года говорим о фарм-клубах в УПЛ. Я думаю, завтра мы будем говорить о третьем фарм-клубе. Это все очень смешно. Эти переезды команд из-за Лиги Чемпионов. Это не лига.

Готовы ли боссы «Динамо» и «Шахтера» ограничить количество арендованных футболистов одной команды внутри лиги максимум до 3-4 человек, как это сделали все цивилизованные чемпионаты?».


Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
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