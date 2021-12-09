Форвард «Аякса» повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов
Тен Хаг: «Если останусь в «Аяксе, не буду жалеть, что не тренировал в топ-лигах»
Голландец не стремится уйти из команды
Фото: AFP
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хан рассказал о своей готовности возглавить один из топ-клубов мира.
«Думаю, я готов к этому. Я был бы рад принять этот вызов.
Но я не гонюсь за этой возможностью. Если я так и не сделаю этот шаг, я не скажу, что моя тренерская карьера не удалась.
Но я считаю, что я достаточно компетентен, чтобы принять этот вызов».
«Аякс» вышел с первого места из группы Лиги чемпионов, набрав 18 очков.
Комментарии 0