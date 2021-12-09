Тен Хаг: «Если останусь в «Аяксе, не буду жалеть, что не тренировал в топ-лигах»

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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хан рассказал о своей готовности возглавить один из топ-клубов мира.

Но я не гонюсь за этой возможностью. Если я так и не сделаю этот шаг, я не скажу, что моя тренерская карьера не удалась.

Но я считаю, что я достаточно компетентен, чтобы принять этот вызов».