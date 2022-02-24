Гол Яремчука подарил «Бенфике» ничью в первой игре с «Аяксом»
Тен Хаг: «Гол Яремчука был необязательным для «Аякса»
Тренер – о ничьей с «Бенфикой»
11:17
Фото: Аякс
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мнением UEFA о ничьей с «Бенфикой» (2:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«После такого матча испытываешь смешанные чувства. С одной стороны, это хороший результат, а с другой — мы упустили победу. Не реализовали два-три очень хороших голевых момента. Альварес, Гравенберх и Антони должны были забивать, но вы итоге мы пропустили сами после углового.
Второй же гол «Бенфики» был совсем необязательным».
Ответная игра состоится 17 марта.
Тренер «Бенфики» также высказался о ничьей.
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