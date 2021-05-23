«Аякс» растопил чемпионский трофей и раздал болельщикам по части
Тен Хаг не будет тренером «Барселоны» в новом сезоне
Голландский тренер останется в Амстердаме
Эрик Тен Хаг / фото - gettyimages
Главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг пообещал Марку Овермарсу остаться у руля клуба, сообщает Mundo Deportivo. Наставник полностью нацелен на работу в столичном клубе.
В нынешнем сезоне «Аякс» завоевал титул чемпиона Голландии с отрывом от ПСВ в 16 очков.
Жоан Лапорта продолжает искать замену Рональду Куману. Ранее, кандидатами на пост главного тренера были названы Франк Райкард, Ханс-Дитер Флик и Хави Эрнандес.
Напоминаем, что ранее «Аякс» растопил чемпионский трофей и раздал болельщикам по части.
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