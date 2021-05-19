«Динамо» назвало игроков, которые летом вернутся в клуб из аренд
«Тенерифе» хочет сохранить Соля
Форвард принадлежит «Динамо»
Фран Соль / Фото: Динамомания
Форвард «Тенерифе» Фран Соль, который принадлежит «Динамо», может остаться в испанском клубе, сообщает Cadena SER.
По информации источника, в «Тенерифе» не намерены отпускать Соля. Боссы клуба хотят, чтобы нападающий остался из-за хороших отношений с партнерами и быстрой адаптации.
Решение должно принять «Динамо», которое имеет контракт с Солем до 2023-го года.
Ранее «Динамо» назвало игроков, которые вернулись из аренды. В этом списке не было Соля.
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