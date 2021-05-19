«Тенерифе» хочет сохранить Соля

Форвард принадлежит «Динамо»

Фран Соль / Фото: Динамомания

Форвард «Тенерифе» Фран Соль, который принадлежит «Динамо», может остаться в испанском клубе, сообщает Cadena SER.

По информации источника, в «Тенерифе» не намерены отпускать Соля. Боссы клуба хотят, чтобы нападающий остался из-за хороших отношений с партнерами и быстрой адаптации.

Решение должно принять «Динамо», которое имеет контракт с Солем до 2023-го года.

Ранее «Динамо» назвало игроков, которые вернулись из аренды. В этом списке не было Соля.