Малиновский оценил сезон для «Аталанты» по 10-бальной шкале
Теперь понятно, почему Малиновский феерит в «Аталанте». Просто послушайте, как украинец говорит на итальянском
Полузащитник играет в Италии меньше двух лет
11:31
Руслан Малиновский / Фото: Twitter
На официальном Youtube-канале «Аталанты» вышло видео с украинским полузащитником Русланом Малиновским.
Кажется, причина успешной игры украинца в последних матчах – хорошее взаимопонимание с партнерами по команде. Послушайте, как Малиновский неплохо говорит на итальянском языке.
«Мы вышли в плей-офф ЛЧ, проиграли в финале Кубка Италии, это тяжело. Мы были на нужном уровне, но в футболе маленькие моменты делают разницу. Оценка за сезон – 8 из 10 баллов.
Благодарю всех болельщиков, очень скучаем по ним. В финале нам понравилось играть с фанатами на трибунах. Надеемся, они вернутся в следующем сезоне».
Ранее ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера заявил, что Малиновскому нужно разобраться с ролью на поле.
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