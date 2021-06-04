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Теперь понятно, почему Малиновский феерит в «Аталанте». Просто послушайте, как украинец говорит на итальянском

Полузащитник играет в Италии меньше двух лет
Футбол Украинские легионеры
11:31
Теперь понятно, почему Малиновский феерит в «Аталанте». Просто послушайте, как украинец говорит на итальянском
Руслан Малиновский / Фото: Twitter

На официальном Youtube-канале «Аталанты» вышло видео с украинским полузащитником Русланом Малиновским.

Кажется, причина успешной игры украинца в последних матчах – хорошее взаимопонимание с партнерами по команде. Послушайте, как Малиновский неплохо говорит на итальянском языке.

«Мы вышли в плей-офф ЛЧ, проиграли в финале Кубка Италии, это тяжело. Мы были на нужном уровне, но в футболе маленькие моменты делают разницу. Оценка за сезон – 8 из 10 баллов.

Благодарю всех болельщиков, очень скучаем по ним. В финале нам понравилось играть с фанатами на трибунах. Надеемся, они вернутся в следующем сезоне».


Ранее ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера заявил, что Малиновскому нужно разобраться с ролью на поле.

Петр Приходько
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Теги

Руслан Малиновский Аталанта

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