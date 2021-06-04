Теперь понятно, почему Малиновский феерит в «Аталанте». Просто послушайте, как украинец говорит на итальянском

Полузащитник играет в Италии меньше двух лет

Руслан Малиновский / Фото: Twitter На официальном Youtube-канале «Аталанты» вышло видео с украинским полузащитником Русланом Малиновским. Кажется, причина успешной игры украинца в последних матчах – хорошее взаимопонимание с партнерами по команде. Послушайте, как Малиновский неплохо говорит на итальянском языке. «Мы вышли в плей-офф ЛЧ, проиграли в финале Кубка Италии, это тяжело. Мы были на нужном уровне, но в футболе маленькие моменты делают разницу. Оценка за сезон – 8 из 10 баллов. Благодарю всех болельщиков, очень скучаем по ним. В финале нам понравилось играть с фанатами на трибунах. Надеемся, они вернутся в следующем сезоне».

Ранее ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера заявил, что Малиновскому нужно разобраться с ролью на поле.

Петр Приходько