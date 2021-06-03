Теперь разгромим Кипр – и мы фавориты Евро. Это, конечно, перебор, но матч с Северной Ирландией прибавил позитива

Еще бы реализацию подтянуть

Мнение

Александр Зубков забил свой дебютный мяч за сборную Украины / Фото - footballua.tv

Нужно честно признать – не все из нас полноценно отошли от 5:0 с Сербией и 2:1 с Португалией. Многие все еще остаются в 2019 году, когда сборная Украины не проиграла ни одного матча.

Но, на самом деле, команда Андрея Шевченко одолела Северную Ирландию и одержала свою первую победу в 2021 году. Мы выиграли лишь один матч из последних восьми, два – из последних 12. И от этого больше всего позитива – наконец-то не ничья, не поражение – победа.

Если два года назад многие пророчили команде Шевченко статус одной из главных сенсаций Евро, то после 0:4 от Испании и 1:7 от Франции казалось, что нам лучше отдать свою путевку на ЧЕ кому-то другому.

В Днепре мы вновь увидели ту сборную, которую начали любить не только за герб на груди, но и за футбол. Ненадолго, суммарно где-то на полчаса, но увидели. И, при этом, она добыла результат – не пропустила на последней минуте от финнов, не умудрилась сыграть вничью с Казахстаном, а победила команду, которая опозорила нас в 2016 году. Хоть это и сложно назвать реваншем.

Обзор матча Украина – Северная Ирландия:

ГЛАВНЫЕ МЫСЛИ ПОСЛЕ ЭТОГО МАТЧА

Если мы разгромим Кипр – поедем на Евро в качестве фаворитов.

Не объективное мнение, скорее саркастическое, болельщицкое. Этот, достаточно убедительный матч, а после него еще и разгромная победа – зрители вновь поверят в то, что мы топ-сборная? Плохо ли это? Мне кажется, что лучше так, чем после 1:1 с Бахрейном.

Георгий Судаков – огромный красавец

После объявления заявки сборной вокруг него было слишком много разговоров. Хотя в нашем обзоре был четкий посыл – ничего криминального в том, что на Евро поедет подающий большие надежды талант нет. Но сейчас не об этом. А о том, что он проявил характер.

Пару дней его плотно поливали из всех орудий: насмешками, сарказмом, сомнениями. А он вышел и сумел дать вполне вменяемый ответ: сходу включился в игру, отметился в нескольких опасных моментах, отдал передголевую передачу, хоть тот гол и не засчитали.

Сейчас никто не собирается его преподносить, но отметить стойкость в той ситуации, в которой многие 18-летние парни попросту поплыли бы, – это обязательно.

У нас нет необходимости загонять Зинченко и Малиновского

Сейчас популярно мнение, что сборная Украины – это два человека: финалист Лиги чемпионов и лучший ассистент Серии А. В чем-то это правда. Но в этой вот встрече, где мы увидели наш приблизительный стартовый состав на Евро, Шапаренко показал, что готов подстраховывать лидеров.

Он, объективно, по качеству еще не способен их полноценно заменить. Но Зинченко и Малиновскому не нужно будет с языком на плече без альтернативы играть от свистка до свистка – Шапаренко ничуть не испортит игру после выходов во втором тайме

Не забиваем сейчас – на Евро голы посыплются

На самом деле, хотелось бы верить, но… В этой игре у нас было 17 ударов – 1 гол. Ну, если мы о засчитанных. По иронии судьбы, Северная Ирландия еще и могла сравнять счет. Но это был бы тот еще психологичный удар: ничьи с Финляндией, Казахстаном, Бахрейном и Северной Ирландией кряду – как-то слишком.

За Яремчуком в Бельгии закрепилось мнение, что он нападающий, который забивает один из трех голевых моментов. В этой встрече два не реализовал. Ярмоленко, Беседин, Марлос – мы должны были забивать куда больше, чем один.

Шевченко на пресс-конференции после игры не стал скрывать – его настораживает то, как мы транжирим моменты. Чего тут скрывать – нас всех это настораживает.

На Евро у нас будет только два нападающих

Личным фанатам Артема Беседина лучше это не читать, но его игра – провал. Он получил шанс с Бахрейном – Довбык был на голову лучше (рост ни при чем). Получил шанс с Северной Ирландией – Яремчук хоть и не забил, но был на две головы лучше в плане игры. Конечно, из заявки Беседина никто исключать не будет, но даже если он туда поедет, у нас все равно останется два нападающих. Его видеть в составе не хочется. Как бы категорично это не звучало.

По позиции вратаря вопросов нет никаких

Все четко понимали, кто должен быть первым номером на Евро. Даже если бы Трубин выдал какой-то космический, а не наоборот, матч с Бахрейном, то уверенность в том, что в воротах должен играть Бущан все равно никуда бы не делась.

Ну а тот факт, что Трубин перегорел в Харькове, а Бущан излучал уверенность в Днепре – это только подтверждает текущее положение дел. К счастью, команда не дала Георгию проявить себя во всей красе, но за прием той передачи от Малиновского, за его пас в стиле Эдерсона на Зубкова (хоть и в офсайд) и за впечатляющий сэйв в конце первого тайма – за все это лайк.

Еще рано списывать Андрея Ярмоленко

Многовато скептицизма было в материале о том нужен ли нам такой вице-капитан. Нужен. И не просто в качестве какого-то талисмана или лидера раздевалки – Ярмоленко все еще остается высококлассным игроком. Хоть из-за травм и отсутствия игровой практики мы об этом и призабыли.

У него было достаточно моментов, он был лидером на поле, да еще и получил «Льва матча» от болельщиков. Исходя из того, что Цыганков не попал даже в заявку на игру (неужели травма?), все сводится к тому, что Ярмоленко не зря пыхтел на тренировках в «Вест Хэме» – он может быть нашим основным футболистом на Евро.

Позитива, на самом деле, насобиралось как-то достаточно. Если, конечно, выбросить из головы то, что творилось с нашей игрой в первые две трети второго тайма – подобное нравиться не может. И, что самое главное, футболисты сами это понимают – Малиновский прямо сказал, что останавливаться так, как это было с Северной Ирландией, нельзя.

Фаворитами Евро мы, конечно же, считать себя не должны, как и требовать четвертьфинала и, тем более, полуфинала. Но, как минимум, с позитивом смотреть на эти встречи с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией имеем право.

Выиграть этот квартет и с боем уступить Германии в 1/8 финала – после подобного команда Шевченко вернется домой едва ли не в статусе народных чемпионов.