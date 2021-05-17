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Тер Штеген пропустит Евро-2020
Вратарю сборной Германии предстоит операция на колене
Марк-Андре тер Штеген / Фото: Getty Images
Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген в своем Instagram сообщил, что пропустит Евро-2020 из-за операции на колене.
«Я разочарован поражением и тем, что мы потеряли шансы выиграть Ла Лигу. После непростого старта сезона мы показали характер, проведя 19 матчей без поражений, но не смогли сохранить форму. Вместе с медицинской командой клуба я решил, что сделаю дополнительную операцию на колене. Мне грустно, что этим летом я пропущу Евро-2020 с Германией. Спасибо за поддержку в трудное время года и оставайтесь здоровыми!».
Напомним, «Барселона» упустила все шансы на победу в Примере после проигрыша «Сельте» (1:2) в последнем туре чемпионата Испании.
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