Тернопольская «Нива» ведет переговоры с тремя специалистами на смену Климовскому

Вскоре клуб получит нового главного тренера





Фото: meta-ratings.com.ua/

Тернопольская «Нива» ведет переговоры с тремя потенциальными претендентами.

Несмотря на прогресс в переговорах, «Нивой» в матче с «Оболонью» будет руководить спортивный директор – Сергей Задорожный. В клубе надеются, что новый тренер будет на скамейке в матче 13 тура с «Волынью».



«Нива» на текущий момент в турнирной таблице Первой лиги занимает шестое место с 15 очками. В 11-м туре Первой лиги «Нива» в гостях проиграла «Металлисту» (1:2).

Напомним, ранее должность главного тренера «Нивы» покинул Игорь Климовский.