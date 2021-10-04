Климовский: «Агенты предлагали вариант с «Минаем»
Тернопольская «Нива» ведет переговоры с тремя специалистами на смену Климовскому
Вскоре клуб получит нового главного тренера
15:35
Фото: meta-ratings.com.ua/
Тернопольская «Нива» ведет переговоры с тремя потенциальными претендентами.
Несмотря на прогресс в переговорах, «Нивой» в матче с «Оболонью» будет руководить спортивный директор – Сергей Задорожный. В клубе надеются, что новый тренер будет на скамейке в матче 13 тура с «Волынью».
«Нива» на текущий момент в турнирной таблице Первой лиги занимает шестое место с 15 очками. В 11-м туре Первой лиги «Нива» в гостях проиграла «Металлисту» (1:2).
Напомним, ранее должность главного тренера «Нивы» покинул Игорь Климовский.