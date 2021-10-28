«Барселона» не сумела отобрать очки у «Райо Вальекано»
Терпение лопнуло. «Барселона» официально объявила об увольнении Кумана
Каталонцы проиграли очередной матч в Примере
08:50
Рональд Куман / Фото: Twitter
«Барселона» уволила главного тренера Рональда Кумана, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
«Блаугранас» в последних 10-ти матчах победили лишь трижды, 2 раза сыграли вничью и 5 раз проиграли.
58-летний Куман летом 2020-го года покинул сборную Нидерландов ради работы в «Барселоне».
«Барселона» идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 15-ю очками. В последнем 10-м туре Примеры каталонская команда проиграла «Райо Вальекано» (0:1).
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