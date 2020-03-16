Тете: «Мы выложимся на максимум и добьемся выхода в четвертьфинал»

УХЛ. «Ледяные Волки» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
Полузащитник «Шахтера» Тете верит в проход «Ромы» в 1/8 финала Лиги Европы. Слова игрока приводит UOL Esporte.
«Знаем, что это будет очень сложная игра, как и в Италии, но я уверен, что наша команда подойдет к матчу иначе, и мы покажем хороший футбол. Мы неплохо продвинулись в некоторых аспектах и можем сбалансировать дуэль. Я верю, что на этом этапе у нас будет зрелищная игра, мы выложимся на максимум и добьемся выхода в четвертьфинал. Это наша цель».
Сообщалось, что «Шахтер» ограничил количество билетов на матч.