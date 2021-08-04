Тете: «Первый тайм в матче с «Генком» давался нам непросто»

«Горняки» добыли волевую победу на выезде

Тете / Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Тете высказался о победе над «Генком» (2:1) в первом матче квалификации Лиги чемпионов в эфире телеканала «Футбол 1».

«В принципе мы играли очень хорошо. Я очень счастлив, что сумел сегодня забить гол и помочь команде. Несмотря на то, что первый тайм давался нам не так просто, мы создавали свои моменты, просто не смогли их реализовать.

Во втором тайме реализацию удалось подтянуть, благодаря внесенным коррективам в перерыве.

Все замены были проведены очень правильно. Мистер знает, что нужно улучшить в игре, в чем прибавить».

Ранее победу над «Генком» прокомментировал главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби.