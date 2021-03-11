Тете: «Постараемся нейтрализовать «Рому» и воплотить в игру свою стратегию»

Тете / Фото: shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Тете поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча против «Ромы» в первой игре 1/8 финала Лиги Европы

«Рома» – очень сильная команда. Уже пересмотрели их последние матчи. Уверен, будет большая и интересная игра».

Какие наставления давал Каштру?

«Постарались подготовиться самым лучшим образом. У них очень организованная команда, они очень сильны в своих атаках. Постараемся их нейтрализовать и воплотить в игру свою стратегию, чтобы добиться хорошего результата. Думаю, в составе «Ромы» все игроки важны. Не хочу выделять кого-то одного. Мы должны играть против команды, они действительно сильны».

Можете сравнить «Рому» и «Интер»? Есть что-то общее?

«Думаю, нет. Они совершенно разные. Серия А состоит из сильных команд. К каждой команде мы по-разному готовились».

В последнее время было много критики в сторону «Шахтера».

«Это нормально, это происходит в футболе. Ничего страшного в этом нет. Мы сильны, подготовились, постараемся добыть победу».

Начало матча – в 22:00.