Тете провел 100 матчей за «Шахтер»

Ему удалось забить в юбилейной игре

Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» обыграл «Десну» (4:1) в 13-м туре УПЛ.

Этот матч стал юбилейным для полузащитника «горняков» Тете. На его счету уже 100 матчей за команду, сообщает сайт клуба.

За 100 игр на его счету 46 результативных действий. Он забил 28 мячей и отдал 16 ассистов.

За «Шахтер» 21-летний бразилец выступает с 2018-го года.