Тете: «Со старта и до последней минуты постараемся прижимать римлян и добиться победы»

Полузащитник «Шахтера» − об ответном матче с «Ромой»

Тете / Фото: shakhtar.com

Хавбек «Шахтера» Тете в эфире «Shakhtar News» дал комментарий о предстоящей встрече 1/8 Лиги Европы с «Ромой».



Как проходит подготовка к матчу с «Ромой»? На чем тренерский штаб делает акцент?

Подготовка идет хорошо. Мы проиграли первый матч, но работаем, тренируемся, чтобы провести достойную ответную игру, все поменять и пройти дальше.

Подтвердилось то, чего мы ожидали. Знали, что «Рома» очень сильна. Оппонент был хорош в первом матче, и нет сомнений, что все свои кондиции он покажет и в ответном, но мы тоже постараемся качественно сыграть.

Нет. В каждой команде есть хорошие футболисты – будет неправильно выделять.

Думаю, нам необходим высокий прессинг – противник достаточно уязвим в этот момент. Добираться до штрафной и забивать голы.

Нам нужно подходить к матчу так, как будто он первый. Со старта и до последней минуты постараемся прижимать римлян и добиться победы.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Рома» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.