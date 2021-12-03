Тете забил 9-й мяч в сезоне, установив личный рекорд

Бразилец отличился в игре против «Львова»

Фото: shakhtar.com

«Шахтер» разгромил «Львов» (6:1) в стартовой игре 17-го тура УПЛ.

Один из голов забил полузащитник «горняков» Тете. Это его 9-й мяч в нынешнем сезоне в УПЛ.

Он установил личный рекорд результативности. В сезоне-2019/20 на счету бразильца было восемь мячей, а в прошлом – 6 голов.

В «Шахтере» Тете проводит четвертый сезон.

Сообщалось, что он может принять украинское гражданство.