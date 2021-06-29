Тейлор стал игроком ПАОКа

У Лукаса завершился контракт с «Днепром-1»





Бывший защитник «Львова» и «Днепра-1» Лукас Тейлор в статусе свободного агента перешел в греческий ПАОК.



26-летний бразилец подписал трехлетний контракт с опцией продления еще на год.

Выступая в Украине Тейлор за «Львов» сыграл в 16 матчах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи, за «Днепр-1» в 30 матчах у него один гол и три голевые передачи.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Тейлора в 600 тыс. евро.

Напомним, ранее донецкому «Шахтеру» приписывали интерес к Тейлору.