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Тейлор стал игроком ПАОКа
У Лукаса завершился контракт с «Днепром-1»
Бывший защитник «Львова» и «Днепра-1» Лукас Тейлор в статусе свободного агента перешел в греческий ПАОК.
26-летний бразилец подписал трехлетний контракт с опцией продления еще на год.
Выступая в Украине Тейлор за «Львов» сыграл в 16 матчах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи, за «Днепр-1» в 30 матчах у него один гол и три голевые передачи.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Тейлора в 600 тыс. евро.
Напомним, ранее донецкому «Шахтеру» приписывали интерес к Тейлору.
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