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Тейлор стал игроком ПАОКа

У Лукаса завершился контракт с «Днепром-1»

Футбол В Европе
18:12
Тейлор стал игроком ПАОКа

Бывший защитник «Львова» и «Днепра-1» Лукас Тейлор в статусе свободного агента перешел в греческий ПАОК.

26-летний бразилец подписал трехлетний контракт с опцией продления еще на год.

Выступая в Украине Тейлор за «Львов» сыграл в 16 матчах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи, за «Днепр-1» в 30 матчах у него один гол и три голевые передачи.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Тейлора в 600 тыс. евро.

Напомним, ранее донецкому «Шахтеру» приписывали интерес к Тейлору.

Карен Агабекян
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Теги

Лукас Тейлор ПАОК

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