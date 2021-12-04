Тиаго Силва стал самым возрастным автором гола за «Челси» в истории

Его мяч не помог команде победить

Фото: Sky Sports

«Челси» проиграл «Вест Хэму» (2:3) в матче 14 тура АПЛ.

За лондонцев голом отметился защитник Тиаго Силва. Он установил новый клубный рекорд, сообщает сайт «Челси».

На момент гола бразильцу исполнилось 37 лет и 73 дня. Он опередил Дидье Дрогба, которому на момент своего последнего гола за «Челси» было 37 лет и 49 дней.

Для Силвы это второй гол в сезоне в 12 матчах. За команду он проводит второй сезон.

Сообщалось, что он продлит контракт с клубом.