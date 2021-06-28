Тибо Куртуа: «С Италией будет тяжело»

Бельгийцы празднуют победу

Тибо Куртуа / фото - Goal

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился впечатлениями от победы над Португалией в матче 1/8 Евро-2020:

«У меня было не так много работы в первых трех играх на турнире, но я знал, что в матче с Португалией все будет иначе. Я горжусь своими партнерами по команде, они защищались очень хорошо. С Италией тоже будет тяжело, но сегодня мы доказали, что готовы».

Дальний удар Торгана Азара, оказавшийся единственным ударом бельгийцев в створ, принес «дьяволам» минимальную победу и вывел их в четвертьфинал чемпионата Европы.

Пока команда отсиживалась в защите, Куртуа работал не покладая рук. Уверенная и надежная игра голкипера – одна из главных причин победы, ведь Португалия могла бы забить парочку голов, если бы не старания голкипера.

Теперь бельгийцам предстоит сразиться с итальянцами в 1/4 Евро-2020.

Напомним, стал известен лучший игрок матча между Бельгией и Португалией.