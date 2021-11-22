Максимов: «Ворскла» всегда готова к возвращению Кулача»
Тилль: «Не думаю о своей результативности. «Ворскла» для меня на первом месте»
Полузащитник забил уже восемь мячей в этом сезоне
22 ноября 14:17
Фото: ФК Ворскла
Полузащитник «Ворсклы» Оливье Тилль прокомментировал свою результативность в нынешнем сезоне УПЛ.
«Совершенно не думаю о своей результативности. Моя цель — помогать команде побеждать в каждой игре. Если мои голы или ассисты обеспечивают необходимые результаты, то, конечно, отлично.
Однако, еще раз акцентирую, — команда для меня на первом месте».
Накануне, он оформил дубль и сделал два ассиста в игре с «Мариуполем».
На его счету 8 мячей в этом сезоне УПЛ.
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