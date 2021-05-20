Тимощук: «Луческу в «Динамо»? Понимаю Мирчу как человека»

При этом ассистент наставника «Зенита» заявил, что не пошел бы работать в «Спартак»

Анатолий Тимощук / Фото - ФК Зенит

Ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что понимает приход экс-тренера «Шахтера» Мирчи Луческу в «Динамо», но сам никогда не возглавит «Спартак». Также специалист прокомментировал свое будущее.

В этом сезоне Мирча Луческу, легенда донецкого «Шахтера», возглавил киевское «Динамо». Вы легенда в том числе и «Зенита». Представим, что завтра вас позовут главным тренером в «Спартак». Пойдете?

В «Спартак» точно нет. Я понимаю Мирчу как человека и специалиста, который хочет работать и добиваться результата. Но лично для меня «Спартак» в любом случае принципиальный соперник. Как бы ни сложилась жизнь, но в этот клуб я точно не пойду тренером.

Вы уже четыре года в тренерском штабе команды. Амбиция работать главным есть? Или, может, уже предложения есть?

Меня всегда об этом спрашивают. И когда я только получил лицензию тренера, были предложения. Но я не хотел, не имея опыта, как-то сразу начинать главным тренером. Поэтому решил для себя, что, как и любому футболисту, надо набраться опыта, поработать с разными специалистами и ощутить то, что чувствует именно тренер, а не игрок. Поэтому я комфортно себя чувствую в той роли, в которой нахожусь.

То есть, этим летом Анатолий Тимощук нигде не станет главным тренером?

Точно нет!

Ранее Тимощук отметил, что получает удовольствие от работы в «Зените».